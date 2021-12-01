Производство яиц в России в январе - октябре снизилось на 0,2%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Производство яиц в России в январе - октябре 2021 года в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 37,8 млрд шт., молока - на 0,1%, до 27,5 млн тонн, скота и птицы на убой в живом весе - на 0,4%, до 12,2 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В январе - октябре 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 12,2 млн тонн, молока - 27,5 млн тонн, яиц - 37,8 млрд шт.", - сообщили в ведомстве.

По данным статистики, в октябре в России производство яиц снизилось на 0,1%, до 3,7 млрд шт., а молока - осталось на уровне октября 2020 года в размере 2,6 млн тонн. При этом производство скота и птицы на убой выросло на 0,7%, до 1,4 млн тонн.