Туры в Турцию за неделю подорожали на 55%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стоимость туров в Турцию с 23 по 29 ноября 2021 года выросла на 55,18% по сравнению с неделей ранее, следует из данных Росстата.

"Рост средних цен и тарифов в РФ на 106 товаров и услуг с 23 по 29 ноября 2021 года составил 0,46%. Это на 0,26 п.п. больше, чем неделей ранее. Среди основных причин: резкий предновогодний рост цен за поездку на отдых в Турцию на 55,18% с 23 по 29 ноября", - говорится в сообщении.

При этом неделей ранее - с 16 по 22 ноября - рост цен на туры в Турцию составлял 4,7%, двумя неделями ранее - 0,5%. С начала года цены на поездки в Турцию выросли на 89,3%, отметил Росстат.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что зарубежные туры подорожали в среднем на 25% по сравнению с 2019 г., при этом путевки в Турцию за два года подешевели. Она отмечала, что больше всего российских туристов планируют отправиться на новогодние праздники в Египет, Турцию, Доминикану, на Кубу и Мальдивы, причем Турция и Египет являются наиболее бюджетными из зарубежных направлений.