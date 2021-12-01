"Яндекс" изменит правила сотрудничества с партнерами для борьбы с пиратством

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" изменил политику по работе с партнерами в поиске по видео в целях борьбы с пиратством. Об этом в среду сообщил директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрей Стыскин в блоге "Яндекса".

По его данным, компания будет возлагать ответственность за обеспечение легальности контента на своих хостинг-партнеров. При этом "Яндекс" подпишет с ними новые соглашения, согласно которым партнеры обязуются "принимать все нужные меры, чтобы препятствовать распространению пиратских роликов".

Как отметил Андрей Стыскин, новая политика вступит в силу в начале 2022 года. Ранее компания планировала изменить данные правила в ноября этого года.

В 2018 году "Яндекс" подписал антипиратский меморандум. За это время компания удалила из поиска более 24 млн ссылок на пиратский контент.