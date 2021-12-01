Мишустин сделал замечание губернаторам, "захихикавшим" во время доклада Грефа

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, принимая участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП, сделал замечание "захихикавшим" губернаторам.

Перед этим глава Сбербанка Герман Греф докладывал Мишустину о мерах поддержки малых предпринимателей. "Я вот смотрел на двух губернаторов, рядом сидели. Они во время того, как вы говорили, хихикали. Извините, за это слово, так и скажу - [Андрей] Никитин (губернатор Новгородской области. - прим. ТАСС) и прочие", - сказал Мишустин.

В частности, Греф предложил упорядочить поддержку малого бизнеса, проанализировав разные проблемы и собрав их в схожие жизненные ситуации. "У меня предложение такое, мы такую условную "ромашку" нарисовали для себя, где в центре клиент, все его потребности, которые должны быть закрыты соответствующими продуктами и услугами", - сказал Греф. "Либо сделать несколько "ромашек" для тех сфер, которые мы считаем принципиально важными", - продолжил глава Сбербанка.

Мишустин в целом одобрил идею, но отметил, что, вместе с тем, есть и предприниматели, которым нужны простые решения для конкретных ситуаций. "Мы понимаем прекрасно, что бизнес разный и многие из предпринимателей, которым надо решать свою конкретную задачу, они могут, скажем так, не хотеть по каким-то причинам использовать более сложные технологические навыки. Хотя, уверен абсолютно, что малые предприниматели, которые занимаются инновационными вещами и так далее, они нуждаются именно в такой системе. Поэтому, делая сложные вещи, будем помогать в том числе и простыми наборами и элементами, которые будут четкую логистику давать и направление работы по разным направлениям", - резюмировал глава кабмина.