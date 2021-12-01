МЭР заявило об ускорении годовой инфляции с 23 по 29 ноября до 8,38%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении с 8,05% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,3% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (-0,38% после -0,1%)", - сообщается в обзоре.

Пресс-служба МЭР отмечает, что темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24% неделей ранее).

Анализируя ситуацию на мировых рынках, министерство обращает внимание на то, что экспортные цены на российскую пшеницу выросли на 2,4% при снижении экспортных цен во Франции и США на 6,7%.

"Стоимость фьючерсов на арматуру на Лондонской товарной бирже изменилась несущественно (+2,7% за месяц), цена экспорта из России снизилась на 1,3% (-2,6% за месяц)", - отмечается в обзоре. При этом, по данным МЭР, российские экспортные цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат за неделю снизились на 1,2%.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что МЭР видит риски превышения прогнозного значения по инфляции в 7,4% по итогам года.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 23 по 29 ноября 2021 года составила 0,46%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,2%.