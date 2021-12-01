Стоимость туров в Турцию выросла из-за сокращения номерного фонда и числа чартеров

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Рост цен на туры в Турцию обусловлен в том числе сокращением номерного фонда и уменьшением числа чартерных программ зимой. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Турция сейчас одно из самых популярных и доступных зарубежных направлений для россиян. При этом зимой в Турции сокращается номерной фонд: часть отелей закрывается на зиму, у части отелей нет подогреваемых или крытых бассейнов. Также необходимо учитывать, что в зимнем сезоне количество чартерных программ в Турцию сокращается - это также влияет на цены", - сказал Горин.

Он отметил, что цены на туры традиционно растут в период новогодних праздников вне зависимости от направления. Это обусловлено динамическим ценообразованием, которое складывается из спроса, количества рейсов, свободных мест в отелях и самолетах, цен на топливо и авиабилеты. Необходимо также учитывать инфляцию. Кроме того, на стоимость зарубежных туров влияют курсовые разницы. Чтобы сэкономить на путешествиях, эксперт рекомендовал покупать туры по акциям раннего бронирования.

По данным Росстата, стоимость туров в Турцию за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года выросла на 55,18% по сравнению с неделей ранее и внесла основной вклад в недельную инфляцию. При этом неделей ранее - с 16 по 22 ноября - рост цен на туры в Турцию составлял 4,7%, двумя неделями ранее - 0,5%. С начала года цены на поездки в Турцию выросли на 89,3%, рассказали в ведомстве.