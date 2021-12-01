Интернет-платформа "Снова в дело" для сделок со вторсырьем появилась в России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российская платформа для купли-продажи вторсырья "Снова в дело" запущена в интернете, она поможет частным лицам в раздельном сборе отходов и поспособствует созданию экономики замкнутого цикла. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба компании "Большая тройка", которая разработала платформу.

"Площадка "Снова в дело" поможет мотивировать людей разделять свой мусор и сдавать его на переработку. Кроме желания позаботиться об экологии, у людей должна быть экономическая заинтересованность. Именно такую мотивацию и обеспечивает наша площадка. Мы уверены, что ею будут пользоваться многие люди, и она станет эффективным инструментом для развития экономики замкнутого цикла в нашей стране", - прокомментировал ТАСС генеральный директор компании Артем Седов.

Аукционная площадка позволяет покупать и продавать ненужное вторсырье на конкурентных условиях. Платформа объединяет покупателей и продавцов вторсырья, перевозчиков, а также сопровождает всю сделку по передаче отходов. Решение помогает утилизировать вторсырье и улучшить экологическую ситуацию в городах с помощью систематического и регулярного вывоза на переработку различных отходов пятого класса опасности, например, бумаги, пластика, металла.

"Пользователю достаточно опубликовать объявление и получить лучшее ценовое предложение. Предложив услугу доставки отходов, продавец напрямую проводит сделку с покупателем. Сервис доступен в браузере и в мобильном приложении", - рассказали в компании.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.