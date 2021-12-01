Доля убыточных организаций в России в январе - сентябре сократилась до 27,3%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - сентябре 2021 года сократилась на 5,3 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 27,3%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций составила 72,7%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 19,56 трлн рублей и по сравнению с январем - сентябрем 2020 года увеличился в 2,8 раза.

В частности, 40,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 21,592 трлн рублей, а 15,3 тыс. организаций - убыток на сумму 2,032 трлн рублей.

Наиболее значительное увеличение доли прибыльных организаций отмечено в деятельности железнодорожного транспорта - междугородных и международных пассажирских перевозках, добыче угля, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, добыче нефти и природного газа.