Безработица в России в октябре сохранилась на уровне 4,3%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Безработица в России в октябре 2021 года сохранилась на уровне 4,3%, как и в сентябре 2021 года, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составил 4,3%", - говорится в материалах.

По данным статистики, общая численность безработных в России в октябре составила 3,3 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составила 75,5 млн человек, из них 72,3 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,3 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отметил Росстат.

По данным статистического ведомства, численность безработных в России за 2020 г. составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 г. составляла 5,8%.