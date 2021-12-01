Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" идет в сторону Севморпути

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" вышел из Санкт-Петербурга в направлении Северного морского пути (СМП) на помощь работающим там ледоколам. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома).

"1 декабря головной универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" после завершения ходовых испытаний вышел с рейдовой стоянки порта Санкт-Петербург в направлении акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении.

С июля 2021 года ледокол проходил гарантийный ремонт. Ключевым этапом работ стала замена гребного электродвигателя. По словам генерального директора Атомфлота Мустафы Кашка, после замены электродвигателя мощность ледокола достигла проектной - 60 МВт, что делает его мощнейшим в мире. Планируется, что без захода в порт приписки Мурманск "Арктика" приступит к проводкам судов в акватории Севморпрути, где сложилась непростая ледовая обстановка. Переход из Финского залива займет около 12 дней.

В настоящее время в акватории СМП работают три атомных ледокола Атомфлота - "Вайгач", "Таймыр" и "Ямал". "Вайгач" обеспечивает в западном направлении ледокольную проводку каравана из восьми судов. Караван успешно прошел один из самых сложных участков акватории Севморпути - пролив Вилькицкого. "Впервые в истории арктической навигации в это время года мы обеспечиваем такую проводку. Капитану атомного ледокола "Вайгач" приходится учитывать, что все суда имеют различные технические характеристики. В настоящее время караван движется в проливе Матисена", - отметил директор по судоходству Атомфлота Леонид Ирлица.

Атомные ледоколы "Таймыр" и "Ямал" работают по ранее заключенным долгосрочным договорам. В начале декабря после завершения планового докового ремонта атомоход "50 лет Победы" также выйдет в акваторию Севморпути.

Атомный ледокол "Арктика"

Ввод в эксплуатацию головного универсального атомного ледокола "Арктика" состоялся 21 октября 2020 года. В зимне-весеннюю навигацию 2020-2021 гг. ледокол прошел во льдах 18 512 миль и обеспечил проводку 89 судов. Мощность ледокола изначально составляла 50 МВт (вместо нынешних 60 МВт после гарантийного ремонта).

Ледокол "Арктика" имеет в длину 173,3 м, в ширину - 34 м; высота борта - 15,2 м, мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), осадка - 10,5 метра/9,03 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение - 33 540 тонн. Его расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 54 человека.