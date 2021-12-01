ФАС отмечает снижение оптовых цен на бензин в России за последние месяцы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует снижение оптовых цен на бензин в России ща последние месяцы. Так, с 13 августа по 30 ноября 2021 года оптовая цена на бирже на бензин Аи-92 снизилась на 16,9%, а на Аи-95 с 24 сентября упала на 18,4%, сообщили в пресс-службе ФАС.

"На биржевых торгах в 2021 году было реализовано порядка 8,625 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,47 млн тонн (+20,5%) выше, чем за аналогичный период 2020 года", - уточнили в ФАС.

Проведенная работа позволила удовлетворить потребность внутреннего рынка через такой канал сбыта нефтепродуктов, как биржа, что оказало положительное влияние на ценовые индикаторы на нефтепродукты, добавили в ФАС.