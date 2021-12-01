Цены на кофе достигли максимальных значений за 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Стоимость поставок кофе выросла до максимальных показателей за последние 10 лет. Об этом сообщает в среду телекомпания CNBC со ссылкой на данные базирующейся в США Межконтинентальной биржи (Intercontinental Exchange, ICE).

Согласно этим данным, стоимость фьючерсов на поставки кофе в декабре составляла в минувший понедельник $2,34 за фунт (0,45 кг). В минувший четверг стоимость фьючерсов на кофе выросла до $2,46 за фунт.

Это наиболее высокая цена на кофе за последние 10 лет, констатирует CNBC. Дороже кофе стоил лишь в 2011 году, когда цены на него поднялись выше $3 за фунт.

По мнению специалиста датского Saxo Bank Оле Хансена, росту цен на кофе способствовал "идеальный шторм в последние 12 месяцев". В частности, по его словам, ситуацию усугубили погодные условия в Бразилии, где заморозки и засуха серьезно сказались на урожае кофе. Кроме того, к росту цен привели логистические трудности, вызванные пандемией нового коронавируса. Влияние этих факторов, по мнению эксперта, будет ощутимо на протяжении по меньшей мере двух лет.