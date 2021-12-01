Число россиян без электроснабжения сократилось до 55,6 тыс.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число россиян без энергоснабжения по состоянию на 18:00 мск снизилось до 55,6 тыс. человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"По состоянию на 18:00 без электроснабжения остаются 55,6 тыс. человек. К работам привлечены более 640 бригад в составе порядка 2,1 тыс. специалистов и 720 единиц техники", - отмечается в сообщении.

Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что без энергоснабжения в России находятся почти 400 тыс. человек.

В ведомстве уточнили, что восстановление электроснабжения завершено в Московской области, а в Орловской, Тульской, Рязанской и Владимирской областях устранен основной объем нарушений, продолжаются работы по точечным заявкам. Также завершены работы в Ростовской области, энергетики продолжают работы в Ростовской области. Энергетики продолжают работать в Краснодарском крае, Республике Крым и Республике Калмыкия. Восстановительные мероприятия также ведутся в Псковской и Новгородской областях, а также Республике Дагестан.

В Минэнерго РФ также отметили риск нарушения энергоснабжения в Республике Коми, Кабардино-Балкарской Республике и на Дальнем Востоке.

"Минэнерго продолжает мониторинг обстановки в регионах России, где высока вероятность отключений в электросетях из-за непогоды", - добавили в министерстве.