Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли на 1,77-2,51%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил рост на фоне позитива на внешних площадках. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи подрос на 1,77% - до 3959,29 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,51%, до 1687,12 пункта.

Доллар на 19:37 мск дешевел на 0,28% - до 73,77 рубля, евро - на 0,33%, до 83,56 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,2% и торгуется в районе $70 за баррель.

"Инвесторы продолжают выкупать "просадку" прошлой недели. По предварительной информации, новый штамм коронавируса, ставший триггером напряжения на рынках в последнее время, переносится легче, чем дельта-штамм. Поэтому постепенно снижается страх в отношении этого нового штамма", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Индекс Мосбиржи подошел вплотную к отметке в 4000 пунктов, отмечает эксперт. "Завтра рынок, вероятно, преодолеет этот рубеж", - полагает Бахтин. Доллар может торговаться в районе 73,5 рубля.

Корпоративный сектор

Лидерами роста в среду стали "префы" "Мечела" (+7,45%), GDR TCS Group (+4,61%), акции "Московской биржи" (+4,57%), "Аэрофлота" (+4,54%) и "Газпрома" (+4,15%).

"Акции финансового сектора в среду чувствовали себя довольно уверенно, судя по всему, ожидая как увеличения объемов биржевых торгов при возросшей волатильности (в случае с "Мосбиржей"), так и очередного повышения процентной ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании (в случае с банками)", - отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В лидерах снижения - акции "Акрона" (-3,46%), "Фосагро" (-2,63%), ТГК-2 (-2,04%), "Полиметалла" (-1,52%) и расписки "Ленты" (-1,47%)

"Золотодобытчики в середине недели в основном смотрелись хуже рынка из-за положения цен на драгоценный металл ниже $1800 за унцию", - добавляет Кожухова.