Минцифры разработало порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, в котором разработало порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых данных.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года. Порядок не распространяется на операторов социальной рекламы.

"Роскомнадзор будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной в интернете рекламе, в том числе сведений о рекламодателях и рекламораспространителях такой рекламы, операторах рекламных систем - компаний, предоставляющих услуги по размещению рекламы на интернет-площадках, которые принадлежат третьим лицам", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В документе уточняется, что информация о распространенной в Сети рекламе, направляемая оператором рекламных данных в уполномоченный орган, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени оператора рекламных данных.

В Минцифры также добавили, что документ утверждает критерии отнесения участников рынка интернет-рекламы к лицам, обязанным предоставлять информацию о рекламе в Роскомнадзор, порядок взаимодействия Роскомнадзора с участниками рынка интернет-рекламы при предоставлении информации о рекламе, состав передаваемой в Роскомнадзор информации об интернет-рекламе, порядок предоставления Роскомнадзором доступа к информации о рекламе. Необходимые для создания системы учета интернет-рекламы организационные и технические меры осуществляет подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр".

С 1 сентября 2022 года у участников рынка интернет-рекламы появится обязанность передавать в Роскомнадзор сведения о рекламе, размещаемой в Сети. Соответствующие положения зафиксированы в федеральном законе от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе". В Минцифры считают, что это делается для того, чтобы обеспечить равные условия ведения бизнеса для интернет-компаний на рынке интернет-рекламы.