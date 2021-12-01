Площадь агрострахования на Ставрополье выросла практически втрое за три года

СТАВРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Застрахованная площадь посевов в Ставропольском крае за три года возросла почти в три раза. Более 100 аграриев застраховали 634 тыс. га в текущем году, сообщили журналистам в пресс-службе краевого парламента.

"Застрахованная площадь посевов в крае с каждым годом увеличивается, с 2019 года она выросла практически в три раза. В текущем году застраховано более 634 тысяч гектаров, это 18% общей посевной площади. Участниками программы агрострахования стали 115 сельхозтоваропроизводителей", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам совещания комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

В парламенте отметили, что в 2020 году страховые выплаты за пострадавший урожай составили 1,7 млрд рублей, ущерб выплачен 37 хозяйствам. В текущем году предварительный размер страхового возмещения 28 хозяйствам составит более 845 млн рублей. Десять хозяйств страховое возмещение уже получили. Часть затрат сельхозпредприятий на уплату страховых премий, начисленных по договорам страхования, возмещается за счет средств регионального бюджета.

Участники совещания отметили необходимость вовлечения в сельскохозяйственное страхование организаций, занимающихся овощеводством, садоводством и виноградарством. Кроме того, депутаты для повышения доверия к страхованию предложили разработать типовой унифицированный договор, учитывающий все нюансы взаимодействия страхователей и страховщиков, что поможет сделать более прозрачной процедуру страхования и осуществления выплат.

"Эти деньги государство выделяет для поддержки сельхозпроизводителей в соответствии с доктриной продовольственной безопасности. Страховые компании, участвующие в программе - это механизм для защиты сельхозпроизводителей, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Задача, чтобы этой поддержкой могли пользоваться как можно больше краевых аграриев", - отметил депутат Пётр Коротченко, его слова приводит пресс-служба.

Осень 2019 года, а также зима и весна 2020 года на территории края отличались малым количеством осадков. Весной в регионе вводился режим ЧС. В период засухи власти отмечали, что увеличение темпов агрострахования позволило бы фермерам рассчитывать на дополнительные компенсации из-за потерь урожая. Ранее в краевом Минсельхозе ТАСС сообщали, что в 2020 году аграрии края застраховали около 300 га посевов. Ежегодно в Ставропольском крае засевают зерновые на площади около 2,1 млн га.