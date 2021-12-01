Документы для служебного пользования можно будет оформить в электронном виде

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минцифры России опубликовало проект постановления правительства, в котором предложило оформлять в электронном виде документы для служебного пользования. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Одно из ключевых изменений, определяемых проектом постановления правительства РФ, - закрепление возможности и порядка обращения документов для служебного пользования в электронной форме", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя проект постановления правительства.

В министерстве добавили, что документ также определяет общие требования к порядку обращения с документами для служебного пользования, включая процедуры их создания, передачи, приема, использования, хранения, уничтожения и снятия ограничения на распространение экземпляров документов для служебного пользования. Документ описывает категории должностных лиц, уполномоченных на работу со служебной информацией ограниченного распространения, и лиц, уполномоченных на обеспечение обращения с такого рода документами.

"В целях предотвращения несанкционированного доступа к документам в электронной форме, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, при их передаче предусматривается возможность использования транспортной шины межведомственного электронного документооборота, при наличии у отправителя и получателя систем электронного документооборота, или иных программных (программно-аппаратных) решений", - добавили в Минцифры.

Там уточнили, что документ устанавливает необходимость аттестации систем электронного документооборота или иных программных (программно-аппаратных) решений, а также систем хранения электронных документов на соответствие требованиям ФСБ России и ФСТЭК России.