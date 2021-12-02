Мишустин примет участие во втором Евразийском конгрессе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе второго Евразийского конгресса.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства РФ, в ходе мероприятия планируется рассмотреть практические аспекты интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве с учетом повышения роли бизнеса в углублении производственно-технической кооперации и обмене передовыми технологиями в приоритетных отраслях экономики.

Мероприятие проводится Евразийским банком развития (ЕАБР) в рамках развития диалога между представителями органов государственной власти стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и активного вовлечения бизнес-сообщества в процессы евразийской экономической интеграции.

Повестка второго Евразийского конгресса

Как пояснили в пресс-службе правительства, программа конгресса включает десять сессий, в рамках которых будут обсуждаться практические вопросы участия бизнеса в интеграционных процессах на пространстве Евразии. В пленарном заседании "Ключевые инвестиционные проекты - системные драйверы экономического роста в Евразийском экономическом союзе" примут участие заместители глав правительств государств - членов ЕАЭС. Также в ходе мероприятия внимание будет уделено межгосударственным проектам в транспорте и логистике, водно-энергетическом комплексе, а также в сфере обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития и противодействия глобальному изменению климата.

В правительстве напомнили, что объем текущего инвестиционного портфеля ЕАБР - $4,5 млрд. Объем инвестиционного портфеля с учетом реализованных проектов - $10,6 млрд. В стадии финансирования находятся 89 инвестиционных проектов в шести государствах - участниках банка.

В прошлом году Мишустин в видеообращении к участникам первого Евразийского конгресса заявил, что пришло время говорить о появлении на пространстве ЕАЭС пятой свободы, связанной с движением информации. Глава кабмина тогда отметил, что в ЕАЭС активно ведется работа по устранению барьеров для других четырех свобод - движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Премьер также подчеркнул необходимость создания единого цифрового пространства стран союза и отметил важность развития цифровой торговли.

Евразийский экономический союз является международной организацией региональной экономической интеграции с населением порядка 184 млн человек. На пространстве ЕАЭС обеспечивается свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.