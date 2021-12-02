Кабмин рассмотрит проект финплана РЖД и выделит деньги на расселение аварийного жилья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг заседание правительства, на котором будут, в частности, рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2022-2024 годы. Кроме того, в повестке - вопросы о выделении денег на расселения аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, на заседании будут перераспределены средства федерального бюджета регионам на финансовое обеспечение в текущем году дорожной деятельности. Росавтодору также будут выделены средства из резервного фонда правительства на эти же цели.

Еще одно перераспределение бюджетных средств направлено на социальную поддержку по оплате услуг ЖКХ гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов.

Помимо этого, правительство РФ на заседании обсудит выделение Минстрою в 2021 году для внесения взноса в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Эта мера позволит ускоренно профинансировать расселение 1,34 млн кв. м аварийного жилья. В повестке заседания также стоит вопрос о выделении Минстрою в текущем году средств из резервного фонда правительства РФ на приоритетные мероприятия госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Законотворческая деятельность

Правительство намерено рассмотреть несколько проектов законов. Один из них "предусматривает возможность предоставления без проведения аукционов права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов". Подготовить такие поправки в действующие законы кабинету министров летом поручал президент РФ Владимир Путин после обсуждения данного вопроса на совещании с членами правительства. Тогда министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил внести изменения в закон "О недрах", которые позволят РЖД получать инертные материалы для модернизации Восточного полигона без проведения аукциона. Он объяснял, что для развития магистралей нужна не только рабочая сила, но и инертные материалы: песок, щебень, а поправки в закон позволят получать их быстро, снизить себестоимость материалов. Ранее подобное решение было принято для автомобильных дорог регионального и федерального значения.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ, который предусматривает значительное мощностей БАМа и Транссиба.

Еще один блок поправок подготовлен к закону "О защите конкуренции". Поправки "уточняют порядок получения объяснений антимонопольным органом при проведении проверок, порядок подачи заявления хозяйствующего субъекта о заключении им ограничивающего конкуренцию соглашения в целях смягчения ответственности или освобождения от ответственности, предусмотренной законодательством".

Также в повестку дня заседания включено рассмотрение проекта поправок к действующим законам, касающимся гражданской обороны и защиты населения от ЧС. По мнению разработчиков, документ должен "обеспечивать согласованные действия государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, направленных на создание систем оповещения населения, а также оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера".

Еще один проект закона касается военных летчиков. Как отметили в пресс-службе кабинета министров, он "предусматривает возможность присвоения военнослужащему из числа летного состава, имеющему квалификационный разряд летчика (штурмана)-испытателя первого класса, участвующему в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной техники, срок нахождения которого на военной службе в присвоенном ему воинском звании завершился, за особые личные заслуги воинского звания на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности, но не выше воинского звания полковника".

Кроме того, правительство подготовило для обсуждения проект поправок в действующее законодательство, которые "позволят создать гарантии для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах, повысить привлекательность инструмента ТОР для потенциальных инвесторов, обеспечить стабильную реализацию резидентами инвестиционных проектов, создать постоянные рабочие места и, как следствие, достичь заявленных при создании ТОР показателей эффективности функционирования".