Министры ОПЕК+ оценят план по добыче нефти на январь в условиях нового штамма коронавируса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на видеоконференции в четверг обсудят уровни добычи нефти в январе в условиях появления нового штамма "омикрон" и ожидаемого переизбытка предложения нефти. До сих пор нефтеэкспортеры, на которых приходится почти 40% мировой добычи нефти, восстанавливали производство нефти равными темпами с августа.

Члены соглашения ОПЕК+, которые уже на протяжении пяти лет совместно регулируют объемы добычи, с мая прошлого года собираются на консультации в формате онлайн конференций ежемесячно. Такие частые встречи нужны, чтобы уровень добычи нефти в каждом месяце соответствовал текущим потребностям рынка.

Когда спрос на нефть стал восстанавливаться весной этого года, страны Венского альянса договорились постепенно выходить из ограничений по добыче, добровольно принятых на себя еще год назад. С августа они наращивают на 400 тыс. б/ с в месяц. Такой план действует по декабрь включительно. Таким образом, в декабре они будут сокращать к базовому уровню уже только 3,759 млн б/с.

Восстанавливать добычу набранными темпами планировалось как минимум до весны 2022 года. Помешать этим планам не могли даже настоятельные требования стран-потребителей нефти, прежде всего США и Индии, которые были недовольны высоким уровнем цен на энергоносители. Впрочем, Россия и Саудовская Аравия отвечали на эти просьбы прогнозами о сезонном снижении спроса и объясняли нецелесообразность пересматривать принятый до весны план.

Новые вводные

В ответ США объявили о продаже из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти в течение января - апреля 2022 года. При этом большая часть этого объема должна быть возвращена в запас до 2024 года. Котировки нефти после этих решений упали на 15% в течение нескольких дней. А в преддверии встречи ОПЕК+ стоимость Brent впервые с августа опустилась ниже $70 за баррель. Впрочем, падение цен нефти скорее связано с появлением нового варианта коронавируса "омикрон", о котором ВОЗ объявила на прошлой неделе.

Если штамм окажется серьезнее предыдущих, то новые ограничительные меры могут усугубить и без того пессимистичную картину со спросом. Ведь по прогнозу технического экспертного комитета ОПЕК+ весь 2022 год будет характеризоваться переизбытком предложения, особенно в течение первого квартала. Как следует из доклада технического комитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, в январе 2022 года профицит нефти составит 2 млн б/с, в феврале - 3,4 млн б/с, в марте - 3,8 млн б/с.

Впрочем, в том же документе сообщалось, что влияние нового варианта коронавируса пока сложно оценить, так как нет ясности насчет того, насколько он действительно опасен. Эксперты предложили вернуться к этому вопросу минимум через две недели.

В четверг этот доклад обсудят сначала министры мониторингового комитета в 15:00 мск. Работу комитета администрируют Россия и Саудовская Аравия. Если мониторинг, в состав которого входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении, придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи на январь, то закрепить его останется только на министерской встрече ОПЕК+, которая назначена на 16:00 мск.