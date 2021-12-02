Опрос: более половины россиян сталкивались с заражением своих гаджетов вирусами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян от 18 до 50 лет сталкивались с заражением своих гаджетов вирусами, выяснила компания "СберСтрахование", опросив 1 500 человек.

Как часто менять пароли? Где их хранить? Что не так с вашим роутером?

Как часто менять пароли? Где их хранить? Что не так с вашим роутером? Правила кибергигиены

"Более половины россиян в возрасте от 18 до 50 лет лично сталкивались с заражением своих гаджетов вирусами, а у 42% злоумышленники взламывали аккаунт в социальных сетях или почте для рассылки спама", - следует из результатов опроса, которые есть в распоряжении ТАСС.

Самой распространенной угрозой в области кибербезопасности является заражение компьютеров, планшетов и смартфонов вирусами. Более половины респондентов (54%) сталкивались с этим лично, еще 24% знают о подобных случаях с их близкими. Вирусы чаще проникают в гаджеты людей 36-50 лет (60% против 50% у людей в возрасте 18-24 года).

Почти четверть участников исследования (23%) становились жертвами шантажа или вымогания денег через взлом аккаунта в соцсетях или почте, у 18% похищали персональные данные, а 17% подвергались травле в результате взлома аккаунта и использования компрометирующих данных из личной переписки. Кроме того, каждый седьмой (15%) сталкивался со взломом игрового аккаунта, несанкционированным списанием денег с банковской карты или социальной инженерией.

Между тем, 44% участников опроса считают, что с риском взлома аккаунта в почте или соцсетях для рассылки спама может столкнуться каждый. Еще 38% полагают, что при должном уровне соблюдения правил безопасности можно избежать киберугроз. Крайне маловероятным взлом аккаунта видят 27% участников исследования. Опасения по поводу других киберугроз значительно ниже: риск взлома для шантажа и вымогания денег считают высоким 34% опрошенных, для травли с использованием компрометирующих данных - 29%.

Примечательно, что мошенников, незаконно списывающих деньги с банковских карт или использующих социальную инженерию, россияне опасаются не слишком сильно. Так, треть респондентов (18% и 33% соответственно) считает для себя маловероятным столкнуться с подобными противоправными действиями.