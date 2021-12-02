Reuters: ВБ решил задействовать $280 млн из замороженной помощи для Афганистана

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение передать двум учреждениям по оказанию гуманитарной помощи $280 млн из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, 31 донор управляемого ВБ Фонда реконструкции Афганистана должен утвердить перевод средств, прежде чем они поступят во Всемирную продовольственную программу (ВПП) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как ожидается, доноры, крупнейшим из которых являются Соединенные Штаты, проведут встречу в эту пятницу. Оба учреждения будут оказывать помощь Афганистану, чья экономика за последнее время серьезно пострадала.

Во вторник совет ВБ провел заседание, на котором обсуждалось перечисление до $500 млн из $1,5 млрд Фонда реконструкции Афганистана учреждениям по оказанию гуманитарной помощи.

В среду спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия пытается убедить США разморозить афганские активы, однако складывается впечатление, что Запад заблокировал эти средства намеренно, чтобы манипулировать радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). По его словам, США объясняют все трудности тем, что афганские деньги были заморожены по судебным искам семей жертв трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Кабулов обратил внимание на то, что в структурах ВБ большинство голосов у стран Запада.

О ситуации в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 7 сентября талибы огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и ВПП ООН, более половины населения Афганистана с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.