"Известия": порог подконтрольных банковских операций хотят повысить до 1 млн рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил повысить лимит банковских операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом говорится в заключении НСФР на законопроект по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на документ.

В заключении НСФР предлагается повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем - до 1,5 млн рублей. Также рекомендуется установить этот порог на уровне 10 млн рублей по сделкам с недвижимостью. Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.

Как отметил "Известиям" замглавы НСФР Александр Наумов, кредитные организации стали направлять в сотни раз больше сообщений об операциях после вступления с 1 октября в силу закона, обязывающего банки предоставлять данные по операциям НКО и обо всех денежных переводах из стран, входящих в список Росфинмониторинга, к которым применяется требования об обязательном контроле. В связи с этим НСФР предлагает также восстановить суммовой порог для подконтрольных операций НКО в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, рекомендуется расширить перечень исключений по этому пункту, дополнив его образовательными учреждениями, осуществляющими программы общего и высшего образования, медицинскими и научными организациями. Лимит в размере 600 тыс. рублей также предлагается вернуть для трансграничных переводов из стран, внесенных в перечень Росфинмониторинга. Из этого перечня, как предлагают в НСФР, также можно исключить операции по возврату денег от иностранных интернет-магазинов, если товар не подошел российскому покупателю.

В соответствии с "антиотмывочным" законом, обязательный контроль осуществляется за рядом операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму, которая равна или превышает 600 тыс. рублей. К числу контролируемых операций относятся, например, такие операции с наличными, как снятие или зачисление на счет юридического лица, покупка или продажа валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставный капитал организации. Ранее пресс-служба Росфинмониторинга сообщала, что повышение порога информирования банками Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс. рублей обсуждалось и признано нецелесообразным.