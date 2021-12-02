Власти Хакасии до конца года закроют кредиторскую задолженность муниципалитетов

ТАСС, 2 декабря. Правительство Хакасии до конца года направит 405 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципалитетов. В этом году власти республики уже направили на эти цели 2,182 млрд рублей и с учетом поступлений 405 млн рублей имеющаяся задолженность муниципалитетов будет полностью погашена, сообщил глава республики Валентин Коновалов .

Кредиторская задолженность муниципалитетов начала складываться в регионе с 2015 года. Из-за ее роста счета муниципалитетов и бюджетных организаций блокировались. Так зимой прошлого года в 2/3 муниципалитетов возникала угроза отключения школ и детских садов за долги за потребленную электроэнергию, а также образовалась задолженность за поставки продуктов питания в эти учреждения. Правительство региона обращалась за финансовой помощью в федеральный центр.

"В 2021 году региональное правительство уже выделило 2 млрд 182 млн рублей на хронические многолетние долги муниципалитетов, Минфин Хакасии планирует погасить до конца текущего года финальную сумму задолженности в размере 405 млн рублей. Руководству муниципальных образований необходимо правильно распределить эти средства - направить на разблокировку счетов", - сообщил Коновалов. В правительстве региона ТАСС добавили, что таким образом проблема кредиторской задолженности будет снята.

Помимо этого, было направлено 252 млн рублей в образовательные организации для погашения задолженности на приобретение инвентаря и учебных пособий для детей дошкольного и школьного возраста. На сегодняшний день эта задолженность также погашена, сообщил Коновалов.

В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия была переведена на внешнее казначейское сопровождение. На 1 ноября 2021 года госдолг республики составил 23,275 млрд рублей, с начала года он снизился на 5%. При этом 80% госдолга приходится на долю бюджетных кредитов.