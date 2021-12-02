Проект "Городская электричка" в Новосибирске предполагает создание пяти новых остановок

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Строительство пяти новых остановочных пунктов и 13 км железнодорожных путей планируется по проекту "Городская электричка" в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

"Проектом предусматривается серьезное развитие железнодорожной инфраструктуры: строительство 13,4 км дополнительных путей, второго железнодорожного мостового перехода через реку Обь, пяти новых остановочных пунктов и развитие существующих железнодорожных станций. Также предусмотрено развитие городской инфраструктуры - автомобильных и пешеходных дорог, подходов и подъездов, изменение маршрутов и транспортной сети", - сказали в пресс-службе.

В ЗСЖД отметили, что сейчас решается вопрос выделения средств и проведении технико-экономического обоснования проекта. "Вместе с тем, учитывая важность развития железнодорожного транспорта в черте города Новосибирска, были изысканы возможности на существующей инфраструктуре, без привлечения значительных средств, построить одну остановочную платформу Пригородный простор в районе одноименного микрорайона", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС ранее, платформа была открыта в Новосибирске в начале июля этого года. Станция, располагающаяся на левобережье, позволит значительно сократить время пассажиров в пути. Как пояснили в ЗСЖД, по сравнению с летом связанный с электричками пассажиропоток возрос с 600 до более тысячи человек в сутки.

Проект "Городская электричка" направлен на развитие транспортной доступности густонаселенных районов Новосибирска на левом берегу реки Обь. Как сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, его реализация оценивается в десятки миллионов рублей.

В сентябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что возможность запуска городской электрички по примеру Московских центральных диаметров (МЦД) прорабатывается в восьми городах России, в том числе в Новосибирске. В свою очередь губернатор региона Андрей Травников в интервью ТАСС сообщал, что создание городской электрички в Новосибирске требует финансового содействия РЖД.