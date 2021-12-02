Superjob выяснил, сколько денег нужно для счастья среднестатистическому россиянину

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 178 тыс. рублей в месяц. При этом мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам - 203 и 155 тыс. рублей соответственно, следует из результатов опроса Superjob, опубликованных в четверг.

"Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. рублей)", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что среди жителей российских мегаполисов самые высокие запрос у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. рублей в месяц. На втором месте - Владивосток (204 тыс. рублей), на третьем - Ростов-на-Дону (198 тыс. рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. рублей соответственно). Самые скромные финансовые ожидания у жителей Оренбурга, для счастья им нужно в среднем 138 тыс. рублей в месяц.

Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам - 203 и 155 тыс. рублей соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян - 126 тыс. рублей в месяц против 200 тыс. у россиян от 35 до 44 лет. Те, кто зарабатывает до 30 000 рублей в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. рублей, а запросы россиян с доходом от 80 000 тыс. рублей составили 228 тыс. рублей в месяц.

Опрос проводился с 1 по 29 ноября 2021 года среди 2,5 тыс. респондентов в общем опросе и 19,5 тыс. - в опросе жителей крупных городов.