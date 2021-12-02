СП Сбербанка и Cognitive выводит на рынок цифровых настройщиков беспилотной сельхозтехники

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) выводит на рынок первый в мире инструмент - цифрового помощника - для калибровки беспилотной сельскохозяйственной техники. Рынок подобных цифровых решений, по оценкам компании, к 2025 году должен составить более $14 млрд, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Сейчас компания производит Cognitive Agro Pilot - систему автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным комбайном позволяет сократить потери урожая до 13%, а также на 25% сократить сроки уборки урожая. Так, общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составил в 2020 году свыше 1,5 млн рублей.

"Для того чтобы преодолеть необходимость постоянного привлечения ответственного инженерного персонала к работам по настройке системы, специалисты компании разработали технологию Cognitive Smart Calibration, которая позволила роботизировать процесс настройки сенсоров. Как показали предпромышленные испытания Cognitive Smart Calibration, точность калибровки датчиков в роботизированном режиме увеличивается в среднем в 1,5-2 раза, что крайне важно, поскольку в управлении роботом при выполнении сельхозработ требуется сантиметровая точность", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по оценке разработчиков, решение позволит сократить расходы агрохозяйств на проведение пусконаладочных работ, а следовательно, снизить стоимость системы автономного управления сельхозтехникой на 10-15%, а также сократить время обслуживания и потенциальных простоев системы на 25-30%. "Мы упростили процесс настройки Cognitive Agro Pilot до того, что владелец техники или любой его инженер или техник может это делать самостоятельно в течение получаса. Вся установка и настройка фактически осуществляется по нажатию двух клавиш. Это примерно как автолюбителю поменять в гараже колеса с дисками на летней резине на зимнюю", - цитирует пресс-служба слова технического директора Cognitive Pilot Антона Емельянова.

В настоящее время подобных решений на рынке нет, но компании, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта в сферах транспорта и автоматизации, пытаются их разработать. Рыночный сегмент технологий в настоящее время только формируется, однако, по прогнозам экспертов, к 2025 году его объем прогнозируется на уровне $14,4 млрд.

Как сообщила агентству гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова, в продажу технология выйдет в 2022 году. "При переходе к массовым рынкам крайне важно предельно автоматизировать сам процесс производства. Роботизация самого процесса производства роботов является ключевым условием формирования реальных рынков сбыта", - отметила собеседница агентства.

О Cognitive Pilot

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Клиентами Cognitive Pilot стали крупнейшие агрохолдинги России: "Эконива", ГАП "Ресурс", ГК "Степь", "АО фирма "Август", "Агрокомплекс им. Ткачева", "Песчанокопская аграрная группа" и другие.

Продукция компании также продается в США, Канаде, Латинской Америке, Евросоюзе и странах СНГ.