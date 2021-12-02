Мощности обогатительной фабрики на Алтае вырастут вдвое после реконструкции в 2023 году

БАРНАУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики завершится до конца 2023 года, что даст возможность вдвое увеличить мощности предприятия - до 1,5 млн тонн руды и концентратов, сообщил в четверг исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков на научно-практической конференции, посвященной промышленному производству в регионе.

"В стратегии социально-экономического развития Алтайского края необходимо обратить внимание на добычу полезных ископаемых. В ближайшие три-четыре года объем отгруженных товаров вырастет в разы. К концу 2023 года заканчивается реконструкция Рубцовской обогатительной фабрики и ее мощность будет 1,5 млн тонн при сегодняшних 800 тыс. тонн, а это значит, что в два раза "Сибирь-Полиметаллы" сможет выпускать больше концентратов", - сказал Мещеряков.

Он уточнил, что структура промышленности Алтайского края отличается от структуры промышленности России в целом. Так, по его словам, в крае доля обрабатывающих производств в промышленности составляет 85%, а добыча полезных ископаемых всего лишь 1,8%. По его мнению, долю добычи полезных ископаемых в регионе необходимо увеличить.

Компания "Сибирь-Полиметаллы" реализует в Алтайском крае проект по разработке Корбалихинского месторождения полиметаллических руд и по реконструкции мощностей Рубцовской обогатительной фабрики. Общая сумма капиталовложений в проект составит до 2039 года 37 млрд рублей, из которых около 19 млрд уже проинвестировано.

АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания АО "Челябинский цинковый завод"), входящее в структуру УГМК, работает на территории Алтайского края, где находится большое количество полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгметаллов. Согласно данным геологической разведки, нигде в России не встречаются залежи этих металлов в таком сочетании, как в недрах Алтая, где все эти элементы обнаружены в комплексе.