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В России изменят налогообложение по стандартизации оборонной продукции

Законопроект предусматривает включение расходов по стандартизации оборонной продукции в перечень расходов, связанных с производством и реализацией

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения в порядке налогообложения расходов по стандартизации оборонной продукции. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект предусматривает включение расходов по стандартизации оборонной продукции в перечень расходов, связанных с производством и реализацией. Такое изменение предполагает уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

Принятие законопроекта окажет стимулирующее воздействие на разработчиков документов по стандартизации, включенных в годовые планы работ по стандартизации военной продукции, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны или - по согласованию с таким органом - госкорпорацией "Росатом", что, в свою очередь, поспособствует ускорению процесса обновления фонда документов по стандартизации оборонной продукции, указывают в кабмине.

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