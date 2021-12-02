В РФ расширят перечень регионов, которые могут получить субсидии для открытия промпарков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России планирует расширить с 2024 года перечень регионов, которым предоставляются субсидии для создания и развития промышленных парков и технопарков в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"В 42 регионах страны мы поддержали создание более 73 производственных и инновационных площадок, оснащенных современным оборудованием. На действующих площадках размещено почти 2 тыс. компаний-резидентов, работают около 40 тыс. сотрудников. Открытие промышленных парков и технопарков - одна из самых востребованных мер поддержки предпринимателей. Мы видим большой запрос от бизнеса и регионов на создание подобных объектов. И будет правильно допустить до участия в программе регионы, которым недостаточно собственных ресурсов для реализации масштабных проектов, но требуются дополнительные стимулы развития", - сказала Илюшникова.

По ее данным, на протяжении последних двух лет участие в отборе новых проектов по созданию частных промышленных парков было возможно исключительно для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, определенных отдельными поручениями правительства РФ. На ближайшие два года Минэкономразвития также уже проведен предварительный отбор заявок из 10 регионов страны.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что у региона есть опыт создания новой инфраструктуры поддержки предпринимательства на региональном уровне. "Включение в программу, реализуемую в рамках нацпроекта МСП, по субсидированию строительства промышленных парков и технопарков, позволит создать в нашем регионе новые производственные цепочки, увеличит количество рабочих мест. На территории региона есть несколько предприятий, готовых подать заявки на поддержку. В перспективе реализация такого проекта позволит создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест. Считаю инициативу по расширению перечня регионов, которые смогут принять участие в отборе, важной и своевременной, особенно в условиях новых "коронавирусных" реалий", - сказал он.

Председатель управляющей компании агропромышленного парка "Амза" в Республике Алтай Андрей Ялбаков рассказал, что к его парку есть интерес со стороны предпринимателей из других регионов Сибири, центральной России. "Например, в Республике Хакасия, Омской области, где таких площадок нет, и бизнесу необходимы значительные средства на инвестиционной фазе, в основном для организации транспортной инфраструктуры, подключения к инженерным сетям, для старта производства", - отметил он. По словам Ялбакова, объем инвестиций в открытый в сентябре агропарк составил более 450 млн рублей, уже создано 38 высокотехнологичных рабочих мест.