Роскомнадзор планирует заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор предупредил о планах заблокировать на территории России еще шесть VPN-сервисов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", - сказано в сообщении.