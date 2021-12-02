"Почта России" совместно с Ростуризмом будет развивать туристический потенциал страны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Почта России" и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма, сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Почта России" и Ростуризм договорились реализовывать проекты, направленные на повышение интереса россиян и туристов из других стран к России и ее регионам. Соответствующее соглашение подписали директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям "Почты России" Софья Ваняткина и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что совместно с Ростуризмом планируют создавать и популяризировать новые туристические маршруты, в том числе за счет выпуска тематических почтовых открыток, посвященных разным регионам РФ. Запуск первых нескольких серий запланирован на конец текущего года.

"Мы очень рады старту сотрудничества с Ростуризмом. Почтовое отделение может стать полезной точкой в маршруте любого путешественника. Во-первых, многие почтовые объекты - исторические отделения, почтамты, музеи почты - это уникальные достопримечательности, не всегда широко известные, но оттого не менее интересные. Во-вторых, с помощью почты можно облегчить себе поездку: здесь можно снять наличные, оплатить мобильную связь, отправить близким открытку из понравившегося места, послать домой сувениры из поездки или просто вещи, которые утяжеляют багаж. Открытки и посылки из отпуска - не новая практика, но подзабытая, особенно видовые открытки, которые в последние годы были далеко не во всех отделениях", - приводятся в сообщении слова Ваняткиной.

"Мы планируем совместно повышать узнаваемость региональных туристических брендов, создавать новые абсолютно уникальные туристические "почтовые" маршруты, возрождать туристические традиции, тем самым популяризировать путешествия в России и делать их еще более привлекательными", - отметила Чухнова.