Эксперт: введение налогового вычета привлечет в фитнес-клубы около 490 тыс. россиян

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Введение спортивного налогового вычета увеличит число занимающихся в фитнес-клубах россиян примерно на 10%, то есть дополнительно привлечет к занятиям около 490 тыс. человек. Такое мнение высказала в четверг ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Министерство спорта РФ накануне утвердило перечень организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые жители смогут получить налоговый вычет. В список вошли 3 836 субъектов.

"По нашему исследованию, данная мера позволит увеличить количество занимающихся в клубах и пользователей физкультурно-оздоровительными услугами примерно на 10%. В настоящее время в стране функционируют около 9,1 тыс. фитнес-объектов, в которых тренируются порядка 4,9 млн россиян. Таким образом, налоговый вычет способен дополнительно простимулировать к занятиям около 490 тыс. россиян", - сказала Силина.

По ее словам, программа налогового вычета "отлично продвигается в средствах массовой информации, ведется агитационно-просветительская работа через различные информационные ресурсы фитнес-клубов". Это в конечном счете влияет на общее представление о значимости оздоровительных занятий, мотивацию и принятие положительного решения о занятиях физической культурой, подчеркнула эксперт.

"Фитнес-услуги сегодня крайне необходимы по двум параметрам. Первое: занятия укрепляют иммунную систему, позволяя противостоять различным вирусам. Второе: регулярные и сбалансированные занятия позволяют быстро восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции - это доказано профессионалами отрасли, которых опрашивало Национальное фитнес-сообщество", - отметила Силина.

Она добавила, что фитнес-сообщество сейчас продвигает идею внедрения налогового вычета за корпоративные занятия. То есть чтобы предприятия смогли получать налоговый вычет за привлечение своих сотрудников к занятиям фитнесом. Министерство спорта РФ ранее сообщило о проработке данной инициативы.

О вычете и фитнес-сообществе

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился спортивный налоговый вычет, были приняты по поручению президента РФ Владимира Путина в апреле 2021 года.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.