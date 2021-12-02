В Saxo Bank считают, что правительства перенесут на 5-10 лет отказ от нефти и газа

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Энергетический кризис, обрушившийся на мир в 2021 году, может изменить климатическую повестку и заставить правительства отложить планы по отказу от использования углеводородов на несколько лет. Такой прогноз содержится в отчете Saxo Bank о 10 "шокирующих предсказаний" на 2022 год.

"Осознавая инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения "экономического локомотива" из-за нереалистичных сроков перехода к "зеленой" энергии, директивные органы откажутся от целей по нормализации климата. Они ослабят инвестиционную бюрократию на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи природного газа, чтобы побудить производителей к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам, которое поможет преодолеть разрыв между нынешней энергетикой и низкоуглеродной энергетикой будущего", - считают эксперты банка.

Ранее в Международном энергетическом агентстве заявляли, что для достижения нулевых выбросов к 2050 году миру потребуется уже к 2030 году сократить потребление нефти почти на 30%, а газа - на 10%. "Столкнувшись с этой перспективой, поставщики традиционных источников энергии уже начали сокращать разведку и добычу до такой степени, что предложение стало снижаться по сравнению со спросом, и это ведет к повышению цен на энергоносители, которые по-прежнему обеспечивают основную часть мировых потребностей", - объясняют в Saxo Bank.

По мнению аналитиков банка, столкнувшись с быстро растущими ценами на сырьевые товары и все более невероятным путем к углеродной нейтральности, "политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году, чтобы временно ослабить экологические ограничения на новые инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа на пять и 10 лет соответственно". "План будет продвигаться как единственный прагматичный способ связать реальность нашего энергоемкого настоящего с желаемым низкоуглеродным будущим, а также ограничить риск социальных волнений, вызванных ростом цен на продукты питания и энергоносители", - заключают они.

Saxo Bank ежегодно публикует "Шокирующие предсказания", которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события.