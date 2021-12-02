Saxo Bank предсказал увеличение срока жизни на 25 лет и холодную войну

Saxo Bank ежегодно публикует "Шокирующие предсказания", которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали запустение мегаполисов в 2021 году из-за COVID-2019 и конец эпохи фейковых новостей.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прорыв в биомедицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25 лет, а новые гиперзвуковые технологии простимулируют космическую гонку и очередную холодную войну. Такие предположения содержатся в опубликованном в четверг неофициальном прогнозе Saxo Bank "Шокирующие предсказания" на 2022 год.

По предположению банка, в 2022 году произойдет крупный прорыв в вопросе замедления естественного процесса старения. Благодаря этому средняя продолжительность жизни людей увеличится на 25 лет или более. "В будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним. <…> Новое средство сможет замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки", - предположили в Saxo Bank.

При этом может быть увеличен не только средний срок жизни человека, но и произойдет сокращение большинства болезней - от заболеваний сердца до нейродегенеративных расстройств, считают эксперты.

Согласно их прогнозу, прорыв в качестве и продолжительности жизни может привести к этическим, экологическим и финансовым кризисам невиданных ранее масштабов. В частности, возникнут вопросы доступности продуктов питания, гуманности ограничения "средства против старения" для населения, а также реформ системы частных и государственных пенсий.

Холодная война

Последние технологии гиперзвуковых ракет делают традиционную и даже ядерную военную технику устаревшей, считают эксперты Saxo Bank. В частности, летом 2021 года Китай провел испытания гиперзвукового аппарата, который мог выходить на низкую орбиту, а затем в атмосферу и лететь к цели.

В 2022 году гиперзвук и космос станут фактором соперничества между США и Китаем. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС, предрекает Saxo Bank.

Эксперты банка опасаются, что гиперзвуковые технологии представляют собой революционную угрозу давнему военно-стратегическому статус-кво, поскольку несут в себе новые оборонительные и наступательные возможности, способные разрушить устоявшиеся военные стратегии последних десятилетий. В частности, это разрушительный потенциал гиперзвуковых технологий против обычных атакующих возможностей дальних бомбардировочных самолетов, а также так называемого глубоководного флота кораблей, способных без дозаправки довести удар до любого уголка земного шара.

Новые технологии также могут пошатнуть принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, согласно которому было бессмысленно начинать ядерную войну, пока у противника оставалось время для нанесения столь же разрушительного контрудара межконтинентальной баллистической ракетой наземного или подводного базирования. "Скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара", - пояснили в банке.