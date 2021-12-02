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"Новатэк" и PetroVietnam договорились о реализации проектов по созданию СПГ-инфраструктуры

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон отметил, что потребление Вьетнамом электроэнергии за последние 10 лет растет со среднегодовым темпом 10%, и компания готова обеспечить потребности этого растущего рынка

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Новатэк" и PetroVietnam Power подписали соглашение о сотрудничестве по проектам в сфере СПГ и энергетики на территории Вьетнама. Стороны провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы поставок СПГ с проектов "Новатэка" на вьетнамский рынок, а также о создании СПГ-инфраструктуры, сообщает российская компания.

"Стороны соглашения намерены сотрудничать в рамках реализации проектов по созданию СПГ-инфраструктуры в целях покрытия растущего спроса на электроэнергию во Вьетнаме", - говорится в сообщении.

"Потребление Вьетнамом электроэнергии за последние 10 лет растет со среднегодовым темпом 10%, и "Новатэк" готов обеспечить потребности этого растущего рынка. Мы намерены стать надежным партнером для Вьетнама в реализации заявленных им целей по отказу от угольной генерации и способствовать переходу страны на чистую энергию природного газа. Это соответствует нашей стратегии по расширению присутствия на газовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Ранее Михельсон говорил, что компания интересуется открытием новых газовых терминалов в ряде стран, в том числе во Вьетнаме.

Теги
РоссияВьетнамМихельсон, Леонид Викторович
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