Мишустин заявил, что ВВП стран ЕАЭС вырастет в 2021 году на 4%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в 2021 году вырастет на 4%. Такие данные привел премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на втором Евразийском конгрессе.

"Страны "пятерки" преодолевают последствия распространения коронавируса. Мы завершаем год с неплохими показателями, которые превысили допандемийный уровень. По оценкам Евразийского банка развития, внутренний валовой продукт ЕАЭС вырастет в этом году на 4%", - отметил он.

"Быстрое восстановление показывает взаимная торговля, за январь - сентябрь она увеличилась практически на треть. По итогам года объемы могут повыситься более чем на 10%, превысить значение предпандемийного года", - добавил Мишустин.

Премьер назвал конгресс востребованной площадкой для обсуждения важнейших вопросов, углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС. Он напомнил, что в дискуссии участвуют представители органов власти, предпринимательского, научного, экспертного сообществ. "В открытом диалоге есть возможность представить свое видение того, как можно добиться устойчивого развития нашего общего региона, повысить благосостояние граждан", - отметил Мишустин.

По словам главы кабмина, необходимы скоординированные действия для того, чтобы сохранить набранный темп, добиться новых успехов в деле интеграции. "Устраняя барьеры на пути движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы, мы создаем новые возможности для совместных инициатив в самых разных областях", - подчеркнул премьер, напомнив, что правительства обеспечивают реализацию утвержденных президентами стран ЕАЭС стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

Единое цифровое пространство

Мишустин сообщил, что выстроена основа для создания единого цифрового пространства ЕАЭС.

"Идет формирование общих рынков союза: финансового, электроэнергетического, газового, нефтяного и нефтепродуктов. Выстроена институциональная основа для создания единого цифрового пространства ЕАЭС", - сказал Мишустин.

Транспортная связанность территорий

Мишустин назвал важной задачей обеспечение транспортной связанности территорий в рамках ЕАЭС.

"Еще одна важная задача - обеспечение связанности территорий союза, прежде всего, для улучшения логистики, быстрой доставки товаров и комфортных путешествий. Более того, совместная работа в сфере транспорта и инфраструктуры имеет ключевое значение и в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс - один путь", - сказал он.

Климатическая повестка

Мишустин призвал шире взглянуть на возможности ЕАЭС, в том числе в глобальной климатической повестке.

"Думаю, мы должны смотреть на возможности ЕАЭС еще шире, ставить перед собой еще более амбициозные задачи, осваивать новые направления сотрудничества. Одной из таких сфер может и должна стать глобальная климатическая повестка", - заявил он.

Мишустин напомнил, что лидеры ЕАЭС "приняли совместное заявление по этой теме, и их договоренности положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве союза, дадут старт совместным инициативам по целому ряду совместных вопросов".

"Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с изменениями климата, для этого примем меры по контролю и снижению выбросов парниковых газов, управлению природными экосистемами. Успех наших действий зависит от доступности новых технологий и от финансирования. Приветствуем участие бизнеса в таких проектах", - сказал российский премьер.

Он также выразил уверенность, что "должны быть реализованы и крупные межгосударственные инициативы", призвав более эффективно использовать ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. Проблемы экологии, по словам Мишустина, необходимо решать общими усилиями, "только так можно добиться максимального эффекта в деле сохранения природы для будущих поколений".