Хуснуллин заявил, что трассу М-12 Москва - Казань могут продлить до Монголии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Трассу М-12 Москва - Казань могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.

"Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию и это в планах наших есть", - сказал он.