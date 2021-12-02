{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молния

Хуснуллин заявил, что трассу М-12 Москва - Казань могут продлить до Монголии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Трассу М-12 Москва - Казань могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.

"Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию и это в планах наших есть", - сказал он.

Мишустин заявил, что ВВП стран ЕАЭС вырастет в 2021 году на 4%
Премьер-министр также сообщил, что выстроена основа для создания единого цифрового пространства союза
Читать полностью