Продажи "Автоваза" в России в ноябре снизились на 30,7%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в РФ упали в ноябре на 30,7%, до 26,4 тыс. штук, говорится в сообщении "Автоваза".

"Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы", - заявил президент "Автоваза" Николя Мор, слова которого приводятся в сообщении.

Вместе с тем по итогам 11 месяцев текущего года "Автоваз" показал положительную динамику продаж, в январе - ноябре было продано 320,8 тыс. автомобилей (+6% к 2020 году).

В ноябре наибольшим спросом пользовались авто семейства Vesta, которых было продано 9,035 тыс. На втором месте семейство Lada Granta - 7,231 тыс. проданных автомобилей. Третье место сохранили автомобили семейства Largus - совокупные продажи пассажирских версий и легких коммерческих авто составили 5,037 тыс.

По оценке компании, в ноябре и по результатам 11 месяцев 2021 года бренд сохраняет лидирующую долю рынка в России.

О компании

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск".

Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.