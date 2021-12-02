ЦБ не ждет двузначного уровня ключевой ставки в 2022 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России не ждет двузначной цифры ключевой ставки в 2022 году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в четверг на форуме Reuters Next.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Согласно нашему сценарию, годовая инфляция в следующем году составит 4-4,5%. Поэтому мы не видим вероятности достижения ключевой ставки двузначного числа в следующем году", - пояснила она.

ЦБ также планирует уточнить базовый прогноз ключевой ставки в декабре после данных по ноябрьской инфляции, отметила Набиуллина. "Мы ждем месячные данные [по инфляции] за ноябрь, возможно обновим наши оценки, когда проанализируем их. Но сейчас оцениваем, что мы ближе к верхней границе диапазона в рамках нашего базового сценария", - сказала глава ЦБ.

При этом наиболее высокое увеличение ставки будет ограничено 100 б. п., добавила она. Согласно базовому сценарию ЦБ РФ, ключевая ставка в 2023 году будет находиться в районе 7,3-8,3% годовых. Регулятор также может начать понижать ключевую ставку быстрее базового прогноза, если дезинфляционные факторы будут преобладать, отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что регулятор рассчитывает на возвращение инфляции к 4-4,5% в 2022 году, а ключевой ставки ЦБ в нейтральный диапазон - в 2023 году.

Она также отметила, что ЦБ принимает во внимание не только экономические, но и политические риски, при этом регулятор готов и к ужесточению монетарной политики США.