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Bloomberg: Apple фиксирует падение спроса на iPhone 13

По данным агентства, это может связано с тем, что некоторые пользователи отказались от попыток приобрести товар, присутствующий на рынке в ограниченном количестве

ТАСС, 2 декабря. Американская компания Apple столкнулась со снижением спроса на смартфон iPhone 13 на фоне сообщений о снижении объемов производства в связи с нехваткой чипов. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

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Как уточнили источники агентства, падение спроса может быть связано с тем, что ряд пользователей отказались от попыток приобрести товар, присутствующий на рынке в ограниченном количестве. По данным агентства, компания проинформировала своих поставщиков о снижении спроса.

В октябре агентство сообщило, что Apple может выпустить на 10 млн смартфонов меньше, чем планировалось. В ноябре корпорация резко сократила число производимых ею планшетов iPad, чтобы использовать больше чипов для производства iPhone 13.

Компания представила смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 14 сентября. Смартфоны работают на нанометровом чипе A15 производства Apple.

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