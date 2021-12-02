Bloomberg: Apple фиксирует падение спроса на iPhone 13

ТАСС, 2 декабря. Американская компания Apple столкнулась со снижением спроса на смартфон iPhone 13 на фоне сообщений о снижении объемов производства в связи с нехваткой чипов. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg .

Как уточнили источники агентства, падение спроса может быть связано с тем, что ряд пользователей отказались от попыток приобрести товар, присутствующий на рынке в ограниченном количестве. По данным агентства, компания проинформировала своих поставщиков о снижении спроса.

В октябре агентство сообщило, что Apple может выпустить на 10 млн смартфонов меньше, чем планировалось. В ноябре корпорация резко сократила число производимых ею планшетов iPad, чтобы использовать больше чипов для производства iPhone 13.

Компания представила смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 14 сентября. Смартфоны работают на нанометровом чипе A15 производства Apple.