Первый этап переноса Ростовского порта на левый берег Дона выполнят в 2022-2023 годах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Ростовский порт в 2022-2023 годах реализует первый этап инфраструктурного проекта, в ходе которого перенесет свои мощности на левый берег реки Дон. Об этом в четверг сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"АО "Ростовский порт" разработал инвестиционный проект, выполнение которого позволит предприятию вынести портовые мощности в левобережную часть Ростова-на-Дону. Реализовать инвестпроект планируется в два этапа, первый из которых включает строительство причальной стенки, железнодорожных путей, складов, организацию грузовых площадок и инженерной инфраструктуры. Он начнется в 2022 году и завершится в 2023", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй этап, в ходе которого планируется нарастить мощности уже введенного к тому времени в эксплуатацию комплекса, намечен на 2024-2025 годы. В перенос инфраструктуры Ростовский порт намерен инвестировать 1,15 млрд рублей.

Возможность переноса порта и продления набережной Ростова-на-Дону рассматривается городскими властями с 2017 года, напомнили в управлении информполитики.

