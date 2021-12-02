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На Кубани на поддержку фермеров в 2022 году направят более 500 млн рублей

Власти также поддержат кооперативы и владельцев личных подсобных хозяйств

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют направить в 2022 году более 500 млн рублей на поддержку фермерства, а также кооперативов и владельцев личных подсобных хозяйств, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"Сегодня на Кубани есть все условия для малых форм хозяйствования. В 2022 году на их развитие мы направим более 500 млн рублей, (…) нам важно, чтобы эти средства работали эффективно, поэтому возлагаем на фермерский сектор большие надежды", - цитирует пресс-служба вице-губернатора края Андрея Коробку.

Краснодарский край является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, главным образом - пшеницы.

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