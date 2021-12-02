Песков заявил, что власти озабочены текущей высокой инфляцией

"Резкого всплеска инфляции нет. Сама по себе высокая инфляция - это предмет озабоченности, и этим занимаются, это постоянный вопрос повестки дня президента и правительства, это постоянно обсуждается на совещаниях по экономическим вопросам. И принимаемые правительством меры все-таки позволяют избежать резких скачков", - сказал он.

При этом Песков признал, что "инфляция высокая, выше, чем хотелось бы, выше, чем запланировано, и это имеет свои негативные последствия". "Но работа ведется. По крайней мере, удается как-то амортизировать эту ситуацию и не допускать резких скачков", - резюмировал представитель Кремля.

Накануне Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в годовом выражении с 8,05% неделей ранее. Глава министерства Максим Решетников отмечал, что МЭР видит риски превышения прогнозного значения по инфляции в 7,4% по итогам года.