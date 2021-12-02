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Песков объяснил сохранение уровня цен на газ для Белоруссии на 2022 год

По словам представителя Кремля, сохранение цен связано с привилегиями интеграционных договоренностей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сохранение уровня цен на газ для Белоруссии на 2022 год объясняется привилегиями интеграционных договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это предусмотрено в том числе и подписанными [союзными] программами, там прописаны особые цены для Белоруссии. Конечно, Белоруссия стоит особняком, она стоит отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ, она определенно пользуется привилегиями и преимуществами", - сказал он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что цены на газ для Белоруссии не определяются исключительно экономической целесообразностью, Песков сказал: "Безусловно, конечно. Это именно то, что интеграция в данном случае дает Белоруссии, это продукт продвинутой интеграции для Белоруссии и белорусского народа".

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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