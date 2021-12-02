Песков заявил, что предметный разговор о единой валюте Союзного государства не ведется

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Конкретных разговоров о единой валюте Союзного государства не велось, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось", - сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что в данном случае пока что, "гипотетически рассуждая", речь идет о том, что "это будет некая денежная единица". "Предметных пока переговоров на этот счет нет", - подчеркнул он, отметив, что интеграция между Россией и Белоруссией развивается естественным путем, таким образом, "чтобы соответствовать уровню готовности и потребности двух стран и дальнейшему продвижению". "Со временем, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем, и тогда будут вестись уже детальные переговоры", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что у России и Белоруссии есть союзный договор, где говорится о перспективе более углубленной интеграции. "Но до этого нужно еще дойти", - заключил он.