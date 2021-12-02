Регионам направят около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство дополнительно направит около 6 млрд рублей на соцвыплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

"Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей дополнительно к почти 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году", - сказал Мишустин. Он добавил, что такая поддержка очень важна для малообеспеченных семей.

Премьер напомнил, что таким семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата. В текущем году по поручению президента правительство усовершенствовало эту меру, чтобы помощь получали те семьи, которым она действительно нужна, заметил Мишустин. Так, размер выплаты теперь зависит от финансовой ситуации в семье и может быть равен половине, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.