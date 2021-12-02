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Кабмин поддержал направление около 3 трлн рублей за три года на развитие железных дорог

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство России готово поддержать беспрецедентный объем инвестиций на развитие железных дорог - около 3 трлн рублей в течение трех лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"В повестке заседания правительства финансовый план и проект инвестиционной программы на ближайшие три года ОАО "РЖД", - сказал он.

"Правительство готово поддержать беспрецедентный объем инвестиций в эту сферу. В следующем году это свыше 1 трлн рублей, а всего в течение трех лет будет вложено более 3 трлн рублей", - указал председатель кабмина.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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