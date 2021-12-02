МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский маркетплейс Wildberries вышел на рынок Турции, говорится в сообщении компании в четверг.

"Wildberries сообщает о выходе на рынок Турции. География работы компании теперь охватывает 18 стран, что позволяет и дальше расширять экспортные возможности для продаж товаров российских и зарубежных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Wildberries предлагает своим новым покупателям в Турции около 5,6 млн наименований товаров от 163 тыс. международных брендов: от женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров до электроники, книг, зоотоваров и различных товаров для дома. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, отмечается в материале.

За 10 месяцев 2021 года оборот Wildberries за рубежом вырос на 43%, до 24,7 млрд рублей. В 2021 году Wildberries также запустил продажи в США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове, а в 2020 году вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны, говорится в сообщении.

Wildberries - крупнейший российский интернет-ретейлер. Компания была основана в 2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 437,2 млрд рублей.