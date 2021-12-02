ЦБ усовершенствует механизм возврата похищенных мошенниками у граждан средств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует улучшить механизм возврата похищенных мошенниками у граждан средств. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе форума AntiFraud Russia 2021.

"По нашему видению, будет повышено качество антифрод-процедур посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов. Также мы планируем, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка", - отметил Уваров, рассказывая роли и инициативах Банка России как мегарегулятора в обеспечении информационной безопасности финансовой отрасли.

Уваров обратил внимание на эффекты, которые должны быть получены в результате внесения изменений в закон о национальной платежной системе. "Мы полагаем, что будут достигнуты следующие эффекты - будут созданы эффективные механизмы профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с мошенничеством в кредитно-финансовой сфере. Реализовать это предлагается путем осуществления оперативного взаимодействия Министерства внутренних дел с Банком России, с использованием автоматизированной системы обработки инцидентов Банка России, нашей системы", - сказал Уваров.